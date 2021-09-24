"Реал" уже в январе начнет переговоры по Холанду
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд может сменить клубную прописку следующим летом.
Как сообщает Defensa Central, "Реал Мадрид" должен начать переговоры по Холанду уже в январе.
По информации источника, главная деталь, о которой предстоит договориться - подписной бонус агенту игрока Мино Райоле и отцу игрока.
Отмечается, что у "Реала" уже есть предварительное соглашение с "Боруссией".
Также не пропустите: Почеттино прокомментировал состояние здоровья Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
-
Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона
-
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент
-
Анчелотти высказался об игровом времени Лунина
-
Тухель высказался о матчах против Гвардиолы
-
Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне"
-
Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги
-
"Реал" уже в январе начнет переговоры по Холанду
-
Галицкий рассказал, за что уважает Валерия Карпина
-
Почеттино прокомментировал состояние здоровья Месси
-
Анчелотти оценил шансы Бензема выиграть "Золотой мяч"
-
Галицкий назвал критерии для тренера "Краснодара"
-
1
Хакими назвал клуб, которому он отказал ради ПСЖ
-
Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут совершить обмен игроками
-
1
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам
-
"Барселона" дала Куману три матча на исправление ситуации
-
Хакими оценил человеческие качества Месси
-
Рюдигер готов перейти в "Баварию", но при одном условии
-
1
Сульшер рассказал о влиянии Роналду на других футболистов "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20