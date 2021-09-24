"Реал" уже в январе начнет переговоры по Холанду

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд может сменить клубную прописку следующим летом.

Как сообщает Defensa Central, "Реал Мадрид" должен начать переговоры по Холанду уже в январе.

По информации источника, главная деталь, о которой предстоит договориться - подписной бонус агенту игрока Мино Райоле и отцу игрока.

Отмечается, что у "Реала" уже есть предварительное соглашение с "Боруссией".

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