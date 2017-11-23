"Реал" уже знает имена двух своих потенциальных соперников по 1/8 финала Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал", занявший второе место в своей группе Лиги Чемпионов, уже знает имена двух своих потенциальных соперников по 1/8 финала турнира.

Так, в первом раунде плей-офф королевский клуб может сыграть против турецкого "Бешикташа" или английского "Манчестер Сити". Другими наиболее вероятными соперниками "сливочных" являются: "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Челси" и "Ливерпуль".

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru