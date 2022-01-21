"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных пар Кубка Испании.

"Атлетик" – "Реал"

"Реал Сосьедад" – "Бетис"

"Валенсия" – "Кадис"

"Райо Вальекано" – "Мальорка"

Матчи этой стадии турнира запланированы на период с 1 по 3 февраля.

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