"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании

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"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных пар Кубка Испании.

"Атлетик" – "Реал"

"Реал Сосьедад" – "Бетис"

"Валенсия" – "Кадис"

"Райо Вальекано" – "Мальорка"

Матчи этой стадии турнира запланированы на период с 1 по 3 февраля.

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5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
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