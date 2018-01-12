"Реал" в 2013 году пытался подписать Месси

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"Реал" в 2013 году пытался подписать Месси

"Реал" в 2013 году совершил попытку приобрести лидера "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает AS, "сливочные" готовы были выплатить клаусулу аргентинца, которая на то время составляла 250 миллионов евро.

Также президент мадридского клуба предлагал Месси помощь в решении вопроса в деле о неуплате налогов.

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