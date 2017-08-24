"Реал" в 27-й раз выиграл кубок Сантьяго Бернабеу
Мадридский "Реал" в 27-й раз в своей истории выиграл кубок Сантьяго Бернабеу. В матче за трофей королевский клуб обыграл итальянскую "Фиорентину".
"Реал" - "Фиорентина" - 2:1
Голы: Верету, 4 - 0:1, Майорал, 7 - 1:1, Роналду, 33 - 2:1.
"Реал": Касилья (Л. Зидан, 46), Хакими, Начо (Эрнандо, 46), Рамос (Техеро, 46), Эрнандес, Васкес (Оскар, 72), Себальос (Кроос, 72), Льоренте (Бэйл, 72), Асенсио (Иско, 62), Майорал (Каземиро, 72), Роналду.
"Фиорентина": Спортьелло (Драговски, 46), Марио (Томович, 46), Астори (Оливера, 46), Песселья (Миленкович, 46), Бираги (Уго, 46), Бадель (Санчес, 46), Верету (Кристофоро, 46), Кьеза (Зехнини, 46), Эссерик (Хаги, 46), Диас (Бенасси, 46), Симеоне (Бабакар, 46).
Напомним, Роналду забил "Фиорентине" великолепный мяч. | soccernews.ru
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