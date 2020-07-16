"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

Теги реал мадрид

"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона Испании.

В 37-м туре Примеры королевский клуб обыграл "Вильярреал" (2:1) и стал недосягаемым для преследователей.

По числу чемпионских титулов "Реал" является рекордсменом Испании. Ближайший преследователь - "Барселона" становилась чемпионом 26 раз. Далее идут "Атлетико" (10), "Атлетик" (8) и "Валенсия" (6).

Напомним, что "Реал" также является рекордсменом по числу побед в Лиге Чемпионов (13).

Не пропустите: "Реал" продлил сотрудничество с EA Sports. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов