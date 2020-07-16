"Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский "Реал" в 34-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона Испании.

В 37-м туре Примеры королевский клуб обыграл "Вильярреал" (2:1) и стал недосягаемым для преследователей.

По числу чемпионских титулов "Реал" является рекордсменом Испании. Ближайший преследователь - "Барселона" становилась чемпионом 26 раз. Далее идут "Атлетико" (10), "Атлетик" (8) и "Валенсия" (6).

Напомним, что "Реал" также является рекордсменом по числу побед в Лиге Чемпионов (13).

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