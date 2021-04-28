"Реал" в 4-й раз подряд не смог победить "Челси". У мадридцев ни одной победы над лондонцами

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в четвертый раз подряд не сумел победить лондонский "Челси". В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее королевский клуб и лондонцы встречались в финале Кубка кубков сезона-1970/71. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а в переигровке победил "Челси" со счетом 2:1. В то время серии пенальти еще не было и в случае ничьей команды проводили повторный матч.

Также "Реал" и "Челси" встречались в 1998 году в матче за Суперкубок Европы. Победу со счетом 1:0 одержал английский клуб.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Реал" состоится 5 мая в Лондоне.

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