"Реал" в августе сыграет товарищеский матч с "Миланом"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный твиттер мадридского "Реала", испанский клуб достиг договоренности с "Миланом" о проведении товарищеского матча.

Отмечается, что игра состоится 8 августа, в городе Клагенфурт (Австрия).

Для "королевского" клуба это будет вторая игра в рамках предсезонной подготовки. 25 июля подопечные Карло Анчелотти в гостях сыграют против "Ренджерс", который тренирует Стивен Джеррард.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зинедина Зидана занял второе место в Ла Лиге, а также дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от "Челси".

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