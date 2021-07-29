"Реал" в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров команды

Теги реал мадриддани карвахаль

"Реал" в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров командыФото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" на этой неделе объявит о продлении контракт с одним из лидеров команды, сообщает испанский журналист Мельчор Руис.

По информации источника, речь идет о защитнике команды Дани Карвахале.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

Карвахаль является воспитанником "сливочных". В 2012 году он перешел в немецкий "Байер" , после чего через год вернулся в "Реал" за 7 миллионов евро.

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