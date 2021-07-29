"Реал" в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров команды
Фото: инстаграм Карвахаля/Автор неизвестен
"Реал Мадрид" на этой неделе объявит о продлении контракт с одним из лидеров команды, сообщает испанский журналист Мельчор Руис.
По информации источника, речь идет о защитнике команды Дани Карвахале.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.
Карвахаль является воспитанником "сливочных". В 2012 году он перешел в немецкий "Байер" , после чего через год вернулся в "Реал" за 7 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14