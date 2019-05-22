"Реал" в ближайшее время продлит контракт с защитником Начо Фернандесом

"Реал" в скором времени подпишет новый контракт с защитником Начо Фернандесом. Об этом информирует Marca.

По информации источника, мадридский клуб подпишет со своим 29-летним воспитанником контракт до 2022 года.

Начо впервые выступил за первую команду в 2011 году. В нынешнем сезоне он участвовал в 20 матчах в Ла Лиги, отличившись 1 ассистом.

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