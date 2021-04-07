"Реал" в четвертый раз подряд победил "Ливерпуль"

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"Реал" в четвертый раз подряд победил "Ливерпуль"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов добился победы над "Ливерпулем" со счетом 3:1.

Королевский клуб победил мерсисайдцев в четвертый раз подряд при разнице мячей 10:2. Ранее "Реал" был сильнее "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов-2017/18 со счетом 3:1, а также дважды обыграл соперника на групповом турнире в 2014 году - 3:0 и 1:0.

Стоит отметить, что первые три матча между клубами выиграл "Ливерпуль". Впервые англичане победили со счетом 1:0 в финале Кубка чемпионов-1980/81, а также дважды выиграли в 1/8 финала Лиги Чемпионов в 2009 году - 1:0 и 4:0.

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Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля

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