"Реал" в этом сезоне пропустил больше голов, чем любая другая команда Ла Лиги

В 50 матчах текущего сезона мадридский "Реал" пропустил уже 62 гола, сообщает AS.

По сведениям издания, это худший показатель среди всех команд испанской Ла Лиги.

"Сливочным" забивали чаще, чем "Уэске" (61 - в 32 играх), "Вильярреалу" (59 - в 44 играх), "Севилье" (59 - в 53 играх) и "Леванте" (59 - в 34 играх).

Кроме того, это худший результат королевского клуба за последние девять лет.

В этом сезоне 42 гола пропустил Тибо Куртуа, 18 - Кейлор Навас, 2 - Лука Зидан. Они провели 32, 17 и 1 матч соответственно.

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