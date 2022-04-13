"Реал" в фантастическом матче прошел "Челси" в Лиге чемпионов

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"Реал" в фантастическом матче прошел "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле проиграл "Челси" со счетом 2:3, но по сумме двух встреч пробился в полуфинал.

Английский клуб к 75-й минуте повел с преимуществом в три мяча благодаря голам Мэйсона Маунта, Антонио Рюдигера и Тимо Вернера. На 80-й минуте Родриго сумел сравнять счет по сумме двух встреч, а в компенсированное время решающий гол забил Карим Бензема.

"Реал" Испания – "Челси" Англия - 2:3 (0:1) - первый матч - 3:1
Голы: Маунт, 15 - 0:1, Рюдигер, 51 - 0:2, Вернер, 75 - 0:3, Родриго, 80 - 1:3, Бензема, 96 - 2:3

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо (Васкес, 88), Менди (Марсело, 78), Модрич, Кроос (Камавинга, 73), Каземиро (Родриго, 78), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 115).

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Лофтус-Чик (Сауль, 105), Ковачич (Жоржиньо, 105), Канте (Зиеш, 100), Маунт, Хавертц, Вернер (Пулишич, 83).

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