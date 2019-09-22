"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
В рамках 5-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Севильей".
Таким образом, "сливочные" набрали 11 очков и сравнялись с лидирующим "Атлетиком". У команд равное количество очков, однако по дополнительным показателям первое место досталось клубу из Бильбао.
"Севилья" - "Реал" 0:1
Гол: Бензема, 64 - 0:1
"Севилья": Вацлик, Каррису (Нолито, 81), Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Жордан (Эрнандес, 69), Окампос, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 52), де Йонг.
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Хамес (Вальверде, 76), Бэйл, Кроос, Азар, Бензема.
Предупреждения: Карвахаль (20), Банега (26), Жордан (53), Рамос (62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0