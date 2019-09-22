"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Севильей".

Таким образом, "сливочные" набрали 11 очков и сравнялись с лидирующим "Атлетиком". У команд равное количество очков, однако по дополнительным показателям первое место досталось клубу из Бильбао.

"Севилья" - "Реал" 0:1

Гол: Бензема, 64 - 0:1

"Севилья": Вацлик, Каррису (Нолито, 81), Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Жордан (Эрнандес, 69), Окампос, Фернандо, Васкес (Оливер Торрес, 52), де Йонг.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Хамес (Вальверде, 76), Бэйл, Кроос, Азар, Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (20), Банега (26), Жордан (53), Рамос (62).

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