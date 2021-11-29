"Реал" в концовке вырвал победу над "Севильей"

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"Реал" в концовке вырвал победу над "Севильей"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Винисиуса Жуниора. В составе гостей отличился Рафа Мир.

"Реал", набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 28 очками осталась на четвертой позиции.

"Реал" – "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Рафа Мир, 12 - 0:1, Бензема, 32 - 1:1, Винисиус Жуниор, 87 - 2:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 73), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор.

"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Мунир, Идрисси, Ракитич (Дилэйни, 71), Фернандо, Жордан (Оскар Родригес, 82), Гомес (Оливер Торрес, 81), Окампос, Рафа Мир.

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