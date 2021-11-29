"Реал" в концовке вырвал победу над "Севильей"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 2:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Винисиуса Жуниора. В составе гостей отличился Рафа Мир.
"Реал", набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 28 очками осталась на четвертой позиции.
"Реал" – "Севилья" - 2:1 (1:1)
Голы: Рафа Мир, 12 - 0:1, Бензема, 32 - 1:1, Винисиус Жуниор, 87 - 2:1
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 73), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор.
"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Мунир, Идрисси, Ракитич (Дилэйни, 71), Фернандо, Жордан (Оскар Родригес, 82), Гомес (Оливер Торрес, 81), Окампос, Рафа Мир.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14