"Реал" в Мадриде проэкзаменует "Малагу"

"Реал" – "Малага"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хиль Мансано

Мадридский "Реал" на этой неделе покуражился в Никосии, обыграв с крупным счётом АПОЭЛ в Лиге чемпионов и выйдя в плей-офф, сегодня же "сливочным" предстоит встретиться с аутсайдером Примеры "Малагой". "Реал" в этом сезоне не столь убедителен, команда уже успела растерять кучу очков в чемпионате, проиграв не самым сильным "Жироне" и "Бетису", а также сыграв вничью с "Атлетико", "Валенсией" и "Леванте". Из-за этого команда Зидана уже отстала от "Барселоны" на десять очков, при том, что соперники еще не играли между собой, поэтому отрыв может вырасти. Также на шесть очков "Реал" опережает "Валенсия".

Главной проблемой столичной команды в текущем сезоне является атака, если в прошлом чемпионате "Реал" положил 106 голов, то сейчас его показатель намного скромнее – лишь два мяча за игру. Это лишь пятый показатель чемпионата, больше забивали: "Барселона", "Валенсия", "Сельта" и "Реал Сосьедад". На счету ударного трио Роналду - Бензема - Бэйл - 4 гола, лидирует в их очном споре "хрустальный" валлиец с двумя голами. Бэйл снова получил повреждение, руководство уже задумалось о его продаже. В целом же лучшими бомбардирами с четырьмя голами являются Асенсио и Иско. Благодаря игрокам середины поля "Реал" еще держится на плаву, нападающие же не забивают четыре игры подряд.

"Малага" не побеждала в первых девяти турах и сейчас находится в подвале турнирной таблицы. Команда катарского шейха Аль-Тани уже не блистает в Европе, владелец перестал вкладывать в нее большие деньги, но ранее "анчоусы" стабильно находились в середине таблице, сейчас же им приходится бороться за выживание. Состав команды достаточно средний, в межсезонье "Малага" не смогла должным образом усилиться, при том, что клуб лишился нескольких важных игроков. Тренеру Мичелу придется поломать голову над тем, чтобы решить задачу с имеющимися ресурсами.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой 72 раза: 46 побед у "Реала", 10 – у "Малаги", 16 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Реал" дважды выиграл (2:0 и 2:1).

"Малага" никогда не выигрывала у "Реала" в Мадриде, последняя победа на своем поле датирована 2012 годом.

Ориентировочные составы:

"Реал": Касилья, Варан, Марсело, Вальехо, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

"Малага": Хименес, Росалес, Эрнандес, Байссе, Перес, Ресио, Гонсалес, Ролан, Кеко, Кастро, Пеньяранда.

Прогноз на матч:

"Малага" – удобный соперник для "Реала". В Лиге чемпионов мадридцы катком прошлись по АПОЭЛу, теперь же они могут разгромить аутсайдера. Нападающие постараются забить как можно больше голов для поднятия уверенности, ведь совсем скоро их ожидает противостояние с "Барселоной".

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.10, с форой -3 – 2.10, на ничью – 13.00, на "Малагу" – 26.00.

Вячеслав Горбачев

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