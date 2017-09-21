"Реал" в матче с "Бетисом" едва не продолжил игру с 12 футболистами в составе

Испанское издание AS обратило внимание, что в ходе матча между "Реалом" и "Бетисом" мадридцы едва не продолжили игру с 12 футболистами в составе.

Это произошло во время двойной замены "сливочных", когда поле покинул только Марсело, а вышли и Лукас Васкес, и Борха Майораль.

На данную оплошность указал главный арбитр матча Матеу Лаос, после чего с игры был снят Лука Модрич.

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