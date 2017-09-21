"Реал" в матче с "Бетисом" едва не продолжил игру с 12 футболистами в составе

Теги реал мадридбетис

"Реал" в матче с "Бетисом" едва не продолжил игру с 12 футболистами в составе

Испанское издание AS обратило внимание, что в ходе матча между "Реалом" и "Бетисом" мадридцы едва не продолжили игру с 12 футболистами в составе.

Это произошло во время двойной замены "сливочных", когда поле покинул только Марсело, а вышли и Лукас Васкес, и Борха Майораль.

На данную оплошность указал главный арбитр матча Матеу Лаос, после чего с игры был снят Лука Модрич

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комментарии
а

пошли нах фанаты реала куски мусора и уроды

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а

хахаха реал говно и гей клуб жаль зидана

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Агент 222

"Реал" - смердящая помойка

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