"Реал" в меньшинстве обыграл "Ювентус" и вышел в четвертьфинал юношеской Лиги чемпионов

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"Реал" в меньшинстве обыграл "Ювентус" и вышел в четвертьфинал юношеской Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА мадридский "Реал" на выезде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1 и завоевал путевку в четвертьфинал. Стоит отметить, что королевский клуб почти весь матч играл вдесятером. На 12-й минуте был удален Хорди. В начале встречи счет открыл Франко Тонгуа, но затем победу "Реалу" принесли голы Серхио Аррибаса, Карлоса Гонсалеса и Хуана Латаса.

В четвертьфинале "Реал" встретится с миланским "Интером".

"Ювентус" Турин - "Реал" Мадрид - 1:3 (1:2)
Голы: Тонгуа, 3 - 1:0, Аррибас, 30 - 1:1, Гонсалес, 32 - 1:2, Латаса, 58 - 1:3

"Ювентус": Сиано, Лео, Драгусин, Иверу, Нтенда (Леоне, 67), Тонгуа, Фажиоли (Миретти, 59), Раноккья (Барренечеа, 61), Секулов (Чибозо, 59), Портанова, Петрелли

"Реал": Фуйдиас, Ортега, Гарсия, Рамон, Фернандес, Гонсалес, Моранте, Аррибас (Парк, 65), Хорди, Латаса

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