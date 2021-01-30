"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте"
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Реал" уступил "Леванте".
Отметим, что "сливочные" с 9-й минуты играли в меньшинстве.
"Реал" с 40 очками продолжает занимать второе место. "Леванте" поднялся на 9-юпозицию.
"Реал" - "Леванте" 1:2
Голы: Асенсио, 13 - 1:0, Моралес, 32 - 1:1, Рохер Марти, 78 - 1:2
"Реал": Куртуа, Менди, Одриосола, Варан, Милитао, Кроос, Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Модрич, Асенсио (Аррибас, 82), Бензема (Мариано Диас, 82).
"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Дуарте, Клерк, Радоя, Мальса (Рочина, 60), Мелеро, Леон (Барди, 60), Рохер Марти (Везу, 83), Моралес (Дани Гомес, 76).
Удаление: Милитао (9).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14