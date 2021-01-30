"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте"

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"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Реал" уступил "Леванте".

Отметим, что "сливочные" с 9-й минуты играли в меньшинстве.

"Реал" с 40 очками продолжает занимать второе место. "Леванте" поднялся на 9-юпозицию.

"Реал" - "Леванте" 1:2

Голы: Асенсио, 13 - 1:0, Моралес, 32 - 1:1, Рохер Марти, 78 - 1:2

"Реал": Куртуа, Менди, Одриосола, Варан, Милитао, Кроос, Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Модрич, Асенсио (Аррибас, 82), Бензема (Мариано Диас, 82).

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Постиго, Дуарте, Клерк, Радоя, Мальса (Рочина, 60), Мелеро, Леон (Барди, 60), Рохер Марти (Везу, 83), Моралес (Дани Гомес, 76).

Удаление: Милитао (9).

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