"Реал" в раздевалке празднует победу над ПСЖ

Игроки мадридского "Реала" достаточно сдержанно отметили победу над французским ПСЖ и свой выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов прямо в раздевалке "Парк де Пренс".

Напомним, Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru