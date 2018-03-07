"Реал" в раздевалке празднует победу над ПСЖ

Теги реал мадридпсж

"Реал" в раздевалке празднует победу над ПСЖИгроки мадридского "Реала" достаточно сдержанно отметили победу над французским ПСЖ и свой выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов прямо в раздевалке "Парк де Пренс".

Напомним, Маркиньос заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов