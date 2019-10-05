"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой"

В рамках восьмого тура Примеры мадридский "Реал" в родных стенах обыграл "Гранаду" со счётом 4:2.

В составе "сливочных" отличились Карим Бензема, Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес. У гостей "Сантьяго Бернабеу" забивали Дарвин Мачис и Домингуш Дуарте.

Благодаря победе столичная команда закрепила своё лидерство в чемпионате, а "насриды" пока вторые, но их в ближайшее время могут обойти сразу несколько конкурентов.

"Реал" – "Гранада" - 4:2

Голы: Бензема, 2 - 1:0, Азар, 45 - 2:0, Модрич, 61 - 3:0, Мачис, 69 (пенальти) - 3:1, Дуарте, 77 - 3:2, Хамес, 90 - 4:2.

"Реал": Ареоля, Рамос, Карвахаль, Варан, Одриосола, Вальверде, Каземиро, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Бензема.

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Нева, Диас, Херман Санчес, Азиз (Вадильо, 51), Монторо (Гоналон, 6), Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес, 64).

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