"Реал" в результативном матче взял верх над "Гранадой"
В рамках восьмого тура Примеры мадридский "Реал" в родных стенах обыграл "Гранаду" со счётом 4:2.
В составе "сливочных" отличились Карим Бензема, Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес. У гостей "Сантьяго Бернабеу" забивали Дарвин Мачис и Домингуш Дуарте.
Благодаря победе столичная команда закрепила своё лидерство в чемпионате, а "насриды" пока вторые, но их в ближайшее время могут обойти сразу несколько конкурентов.
"Реал" – "Гранада" - 4:2
Голы: Бензема, 2 - 1:0, Азар, 45 - 2:0, Модрич, 61 - 3:0, Мачис, 69 (пенальти) - 3:1, Дуарте, 77 - 3:2, Хамес, 90 - 4:2.
"Реал": Ареоля, Рамос, Карвахаль, Варан, Одриосола, Вальверде, Каземиро, Бэйл (Хамес, 83), Кроос (Модрич, 34), Азар (Иско, 69), Бензема.
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Нева, Диас, Херман Санчес, Азиз (Вадильо, 51), Монторо (Гоналон, 6), Пуэртас, Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Вильярреал
|7
|11
|9
|Леванте
|8
|11
|10
|Эйбар
|8
|9
|11
|Валенсия
|7
|9
|12
|Реал Вальядолид
|7
|9
|13
|Бетис
|8
|9
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|8
|2