"Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме"

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"Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме"

"Рома" в домашнем товарищеском матче в серии пенальти обыграла "Реал".

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

"Рома" - "Реал" - 2:2 (2:2). Пенальти - 5:4

Голы: Марселу, 16 - 0:1, Перотти, 34 - 1:1, Каземиру, 38 - 1:2, Джеко, 40 - 2:2.

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Флоренци (Спинаццола, 63), Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 62), Дзаньоло (Антонуччи, 76), Дженгиз Юндер, Перотти (Клайверт, 67), Джеко (Шик, 76).

"Реал": Куртуа, Марселу, Варан, Эдер Милитау, Начо (Йович, 46), Карвахаль (Одриосола, 62), Модрич, Вальверде (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру (Кроос, 62), Бензема (Бэйл, 61), Азар (Иско, 71).

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