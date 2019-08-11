"Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме"
"Рома" в домашнем товарищеском матче в серии пенальти обыграла "Реал".
Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
"Рома" - "Реал" - 2:2 (2:2). Пенальти - 5:4
Голы: Марселу, 16 - 0:1, Перотти, 34 - 1:1, Каземиру, 38 - 1:2, Джеко, 40 - 2:2.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Фасио, Жуан Жезус, Флоренци (Спинаццола, 63), Кристанте, Пеллегрини (Диавара, 62), Дзаньоло (Антонуччи, 76), Дженгиз Юндер, Перотти (Клайверт, 67), Джеко (Шик, 76).
"Реал": Куртуа, Марселу, Варан, Эдер Милитау, Начо (Йович, 46), Карвахаль (Одриосола, 62), Модрич, Вальверде (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру (Кроос, 62), Бензема (Бэйл, 61), Азар (Иско, 71).
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
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|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32