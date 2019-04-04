"Реал" в шаге от подписания Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо грядущим летом с высокой долей вероятности станет игроком "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, стороны практически согласовали детали сотрудничества и в ближайшее время должны заключить предварительный контракт.

По окончании текущего сезона 24-летний француз станет свободным агентом, поэтому достанется королевскому клубу бесплатно.

Стоит отметить, что Рабьо не выходит на поле с декабря прошлого года из-за конфликта с руководством ПСЖ.

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