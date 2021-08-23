"Реал" в сумасшедшем матче не смог победить "Леванте"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Леванте" и "Реал" сыграли вничью со счетом 3:3.

В начале встречи счет открыл Гарет Бэйл, но в начале второй половины равновесие восстановил Рохер Марти. Вскоре хозяев вывел вперед Хосе Кампанья, но затем счет сравнял Винисиус Жуниор. На 79-й минуте "Леванте" вновь повел в счете, отличился Робер Пьер, но на 85-й минуте счет сравнял Винисиус Жуниор, оформив дубль. В концовке "Леванте" остался вдесятером из-за удаления вратаря Айтора Фернандеса и место в воротах занял полевой игрок.

"Реал", набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с двумя очками находится на восьмой позиции.

"Леванте" – "Реал" Мадрид - 3:3 (0:1)

Голы: Бэйл, 5 - 0:1, Рохер Марти, 46 - 1:1, Кампанья, 57 - 2:1, Винисиус Жуниор, 73 - 2:2, Робер, 79 - 3:2, Винисиус Жуниор, 85 - 3:3

"Леванте": Фернандес, Мирамон, Везу, Робер, Клерк, Кампанья (Барди, 78), Радоя, Мелеро (Мартинес, 66), Моралес (Кантеро, 79), Рохер Марти (Мальса, 67), Де Фрутос (Энрик Франкеса, 86).

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Иско (Асенсио, 59), Каземиро, Вальверде (Йович, 82), Васкес (Карвахаль, 65), Бензема, Бэйл (Родриго, 59), Азар (Винисиус Жуниор, 59).

Удаление: Фернандес (87).

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