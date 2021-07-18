"Реал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Райо"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в закрытом товарищеском матче сыграл вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.

Матч прошел на базе "сливочных" в Вальдебебасе без присутствия СМИ.

У королевского клуба с пенальти забил Иско. "Райо" отличился благодаря автоголу Виктора Чуста.

Ранее "Мадрид" со счетом 3:1 обыграл "Фуэнлабраду".

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