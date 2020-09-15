"Реал" в товарищеском матче уничтожил "Хетафе"

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"Реал" в товарищеском матче уничтожил "Хетафе"

"Реал" и "Хетафе" провели контрольную игру в закрытом режиме, пишет Marca.

По сведениям издания, "сливочные" разгромили соперника со счётом 6:0.

Героем встречи стал французский нападающий Карим Бензема, в активе которого покер. Также по голу забили Серхио Рамос и Серхио Аррибас из молодёжки.

Напомним, что 20 сентября "Реал" стартует в Примере гостевым матчем против "Реал Сосьедада", а "Хетафе" двумя днями ранее примет "Осасуну".

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