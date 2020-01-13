"Реал" в твиттере опубликовал видео, посвященное победе команды в Суперкубке Испании

Мадридский "Реал" в своем твиттере опубликовал видео, на котором футболисты радуются победе в финале Суперкубка Испании с "Атлетико" (0:0, 4:1 - по пен).

"Сливочные" завоевали этот трофей в 11-й раз. Таким образом, "Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству титулов.

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