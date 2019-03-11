"Реал" в твиттере опубликовал видеоролик, посвященный Зидану

"Реал" создал видеоролик в честь возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Контракт француза с мадридцами рассчитан до 2022 года с окладом в 16 миллионов евро.

Кроме того, стало известно, что первой трансферной целью Зидана станет игрок "Челси" Нголо Канте.

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