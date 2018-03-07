Мадридский "Реал" в восьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Текущий результат королевского клуба, согласно данным OptaJose, уступает только показателю каталонской "Барселоны", которая попадает в число восьми лучших команд Европы на протяжении последних десяти сезонов без учета текущего.

Напомним, Ковачич подвел итог матчу против ПСЖ. | soccernews.ru