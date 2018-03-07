"Реал" в восьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Реал" в восьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги ЧемпионовМадридский "Реал" в восьмой раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Текущий результат королевского клуба, согласно данным OptaJose, уступает только показателю каталонской "Барселоны", которая попадает в число восьми лучших команд Европы на протяжении последних десяти сезонов без учета текущего.

Напомним, Ковачич подвел итог матчу против ПСЖ. | soccernews.ru

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