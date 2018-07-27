"Реал", "Валенсия" и "Барселона" могут поучаствовать в трехсторонней сделке

Теги валенсияреал мадридбарселонародригопако алькасер

"Реал", "Валенсия" и "Барселона" могут поучаствовать в трехсторонней сделкеМадридский "Реал", "Валенсия" и каталонская "Барселона" могут поучаствовать в трехсторонней сделке, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, королевский клуб активно интересуется форвардом "летучих мышей" Родриго. Если "сливочные" таки решатся подписать лидера атак валенсийцев, те будут готовы заменить его нападающим "сине-гранатовых" Пако Алькасером.

Напомним,  в сферу интересов "Барселоны" входит шесть хавбеков. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
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10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
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15 Леванте 38 46
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