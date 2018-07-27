"Реал", "Валенсия" и "Барселона" могут поучаствовать в трехсторонней сделке

Мадридский "Реал", "Валенсия" и каталонская "Барселона" могут поучаствовать в трехсторонней сделке, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, королевский клуб активно интересуется форвардом "летучих мышей" Родриго. Если "сливочные" таки решатся подписать лидера атак валенсийцев, те будут готовы заменить его нападающим "сине-гранатовых" Пако Алькасером.

Напомним, в сферу интересов "Барселоны" входит шесть хавбеков. | soccernews.ru