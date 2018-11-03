"Реал" – "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 11-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Вальядолидом", который завершился вымученной победой "сливочных" со счётом 2:0.

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