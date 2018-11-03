"Реал" – "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор)

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"Реал" – "Вальядолид" - 2:0 (видеообзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 11-го тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Вальядолидом", который завершился вымученной победой "сливочных" со счётом 2:0.

Не пропустите: "Реал" с большим трудом обыграл "Вальядолид". | http://soccernews.ru

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4 Севилья 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Жирона 11 16
8 Леванте 10 16
9 Реал Вальядолид 11 16
10 Хетафе 10 15
11 Сельта Виго 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 11 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
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