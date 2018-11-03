"Реал" - "Вальядолид": прямая трансляция первого матча Солари в Ла Лиге

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"Реал" - "Вальядолид": прямая трансляция первого матча Солари в Ла Лиге

В рамках 11 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своём поле примет "Вальядолид". Это будет первый матч "сливочных" в Ла Лиге после увольнения Хулена Лопетеги.

Сантьяго Солари, возглавивший команду, уже успешно дебютировал в Кубке Короля, но настоящая проверка ждет его в чемпионате.

Начало матча в 18:15 (мск). Прямая трансляция матча пройдёт на нашем сайте.

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Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
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