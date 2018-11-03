"Реал" - "Вальядолид": прямая трансляция первого матча Солари в Ла Лиге

В рамках 11 тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своём поле примет "Вальядолид". Это будет первый матч "сливочных" в Ла Лиге после увольнения Хулена Лопетеги.

Сантьяго Солари, возглавивший команду, уже успешно дебютировал в Кубке Короля, но настоящая проверка ждет его в чемпионате.

Начало матча в 18:15 (мск). Прямая трансляция матча пройдёт на нашем сайте.

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