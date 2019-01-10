"Реал" ведет переговоры о покупке форварда в январе

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"Реал" ведет переговоры о покупке форварда в январе

Мадридский "Реал" проявляет интерес к польскому нападающему "Дженоа" Кшиштофу Пентеку, сообщает Telemadrid.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Реал" готов заплатить за него 30 миллионов евро и ведет активные переговоры по его трансферу. 

В нынешнем сезоне 23-летний Пентек забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Италии, и занимает второе место в списке лучших снайперов Серии А, уступая лишь Криштиану Роналду из "Ювентуса".

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