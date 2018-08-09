"Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферу

Теги интер миланреал мадридмауро икарди

"Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферуМадридский "Реал" ведет переговоры по 100-миллионному трансферу, информирует Azpitarte.

Так, по сведениям источника, "сливочные" нацелились на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. В настоящее время представители королевского клуба находятся в Италии, где планируют обсудить условия возможного переезда 25-летнего нападающего на "Джузеппе Меацца".

В прошлом сезоне Икарди забил 29 мячей и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Интер".

Напомним, "Реал" на месяц потерял защитника. | soccernews.ru

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