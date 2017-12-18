"Реал" ведет переговоры по подписанию очередного звездного игрока

Мадридский "Реал" уже ведет переговоры по подписанию очередного звездного игрока, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб достаточно плодотворно контактирует относительно возможного приобретения вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Трансфер бельгийца "сливочные" рассчитывают закрыть уже после Чемпионата Мира 2018-го года.

В нынешнем сезоне Азар забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за "Челси".

Напомним, "Реал" может предложить 100 миллионов евро за звезду АПЛ. | soccernews.ru