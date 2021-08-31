"Реал" ведет переговоры по трансферу Ауара

Теги уссам ауарреал мадридлионтрансферы

"Реал" ведет переговоры по трансферу АуараФото: инстаграм Ауара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" может подписать еще одного французского полузащитника в последний день трансферного окна.

Как сообщает RadioEstadio, сейчас королевский клуб ведет переговоры с "Лионом" о трансфере Уссама Ауара.

По информации источника, сумма трансфер составит около 30-35 миллионов евро. Стороны близки к соглашению.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже закрыл сделку по Камавинга.

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