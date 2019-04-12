"Реал" ведет переговоры с adidas о новом контракте
"Реал" начал переговоры со своим техническим спонсором, adidas, о продлении контракта, который действует до 2020 года. Об этом сообщает AS.
По данным издания, испанский клуб каждый год получает 40 млн евро. Однако по новому контракту доход увеличится до 100 млн евро в год плюс процент от продажи продукции, который может составить до 50 млн евро.
Отметим, что беспрерывное сотрудничество "Реала" с немецкой компанией длится с 1998 года.
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|Хетафе
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|Севилья
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|Валенсия
|31
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|Алавес
|31
|45
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
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|Эспаньол
|31
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|Леванте
|31
|33
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|Реал Вальядолид
|31
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|31
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|Уэска
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