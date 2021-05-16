"Реал" ведет переговоры с Аллегри

Фото: твиттер Madrid Zone/Автор неизвестен

Новым главным тренером мадридского "Реала" может стать Массимилиано Аллегри, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, представители королевского клуба уже провели предварительные переговоры с итальянским специалистом. Аллегри является безработным, поэтому "Реалу" не придется платить за него отступные.

Стоит отметить, что "Реал" интересовался Аллегри еще в 2018 году, но тогда у тренера был контракт с "Ювентусом".

53-летний Аллегри за свою карьеру пять раз становился чемпионом Италии с "Ювентусом" и однажды завоевывал титул с "Миланом".

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