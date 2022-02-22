"Реал" ведет переговоры с "Челси" об аренде Азара
Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен расстаться с полузащитником сборной Бельгии Эденом Азаром.
Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, королевский клуб и "Челси" в настоящее время ведут переговоры об аренде бельгийца.
По информации источника, в том случае, если эта сделка состоится, подписание контракта с нападающим "Боруссии" Эрлингом Холандом будет намного ближе к завершению.
В нынешнем сезоне Азар сыграл в 17 матчах "Реала" в рамках Ла Лиги, в которых сумел отличиться всего одной результативной передачей.
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