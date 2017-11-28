"Реал" ведет переговоры с Давидом Луизом

Мадридский "Реал" ведет переговоры о переходе защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, королевский клуб и 30-летний бек "аристократов", у которого разладились отношения с тренерским штабом его команды, заинтересованы в своем сотрудничестве. Трансфер бразильца в "Реал" может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Реал" намерен расстаться с Касильей. | soccernews.ru