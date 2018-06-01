"Реал" ведет переговоры с Клоппом

"Реал" рассматривает вариант с назначением на должность главного тренера наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

По данным The Sun, немец может стать заменой Зинедина Зидана, который в четверг объявил о своем уходе из мадридского клуба.

Помехой на пути назначения может стать нежелание английского клуба отпустить наставника.

Читайте: Почеттино не имеет договоренности с "Тоттенхэмом" об уходе в "Реал" | http://soccernews.ru