"Реал" ведёт переговоры с Лёвом

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"Реал" ведёт переговоры с Лёвом

Мадридский "Реал" ведёт переговоры с главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, руководство королевского клуба рассчитывает, что 57-летний специалист после ЧМ-2018 сменит у руля команды Зинедина Зидана.

Сам Лёв готов попробовать свои силы на тренерском мостике "сливочных", но его связывает контракт до 2020 года с Немецким футбольным союзом, что может стать препятствием для перехода.

Что касается Зидана, то его судьба уже якобы предрешена из-за конфликта с президентом "Реала" Флорентино Пересом.

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