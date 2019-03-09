Мадридский "Реал" ведёт переговоры с неожиданным кандидатом на пост главного тренера команды, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб обсуждает возможное сотрудничество с Кларенсом Зеедорфом, который сейчас возглавляет сборную Камеруна.

Голландскому специалисту предлагают поработать со "сливочными" до конца текущего сезона вместо Сантьяго Солари.

Ранее 42-летний Зеедорф тренировал "Милан", "Шэньчжэнь" и "Депортиво".

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