"Реал" ведёт переговоры с Рамосом о продлении контракта

Руководство мадридского "Реала" обсуждает с капитаном команды Серхио Рамосом возможность заключения нового контракта.

По информации Marca, и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако между ними уже возникли разногласия.

33-летний футболист рассчитывает продлить соглашение до 2023 года, а "сливочные" готовы предложить ему только однолетний договор.

Напомним, что действующий контракт между Рамосом и "Реалом" истекает по окончании сезона 2020/21.

Испанский защитник выступает за королевский клуб с 2005 года, сыграл 635 матчей, забил 90 голов и сделал 38 ассистов.

Не пропустите: "Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе. | http://soccernews.ru