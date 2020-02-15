"Реал" ведёт переговоры с Рамосом о продлении контракта

Теги реал мадридсерхио рамос

"Реал" ведёт переговоры с Рамосом о продлении контракта

Руководство мадридского "Реала" обсуждает с капитаном команды Серхио Рамосом возможность заключения нового контракта.

По информации Marca, и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако между ними уже возникли разногласия.

33-летний футболист рассчитывает продлить соглашение до 2023 года, а "сливочные" готовы предложить ему только однолетний договор.

Напомним, что действующий контракт между Рамосом и "Реалом" истекает по окончании сезона 2020/21.

Испанский защитник выступает за королевский клуб с 2005 года, сыграл 635 матчей, забил 90 голов и сделал 38 ассистов.

Не пропустите: "Реал" готов продать Иско ради трансфера Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

"Челси" может летом заменить Лэмпарда на Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов