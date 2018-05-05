"Реал" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" по обмену своими звездами

Мадридский "Реал" ведет переговоры с лондонским "Тоттенхэмом" по обмену своими звездными игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сливочные" предлагают за форварда "шпор" Харри Кейна своего вингера Гарета Бэйла и 65 миллионов евро. Однако английский клуб требует от финалиста Лиги Чемпионов за 24-летнего нападающего валлийца и 115 миллионов евро.

Напомним, "Реал" потерял второго ведущего защитника перед Эль Класико. | soccernews.ru