"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона

"Реал" определился с будущим хавбека Дани Себальоса, который находится в аренде в "Арсенале".

Как сообщает Sportsmole, президент мадридского клуба Флорентино Перес заинтересован в возвращении 23-летнего испанца по окончании сезона. Таким образом, "Реал" не будет отправлять футболиста в аренду в другой клуб или продлевать арендное соглашение с "канонирами".

Себальос перешел в "Реал" в 2017 году. В этом сезоне он провел в АПЛ 4 матча и отдал две голевые передачи.

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