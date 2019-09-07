"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона
"Реал" определился с будущим хавбека Дани Себальоса, который находится в аренде в "Арсенале".
Как сообщает Sportsmole, президент мадридского клуба Флорентино Перес заинтересован в возвращении 23-летнего испанца по окончании сезона. Таким образом, "Реал" не будет отправлять футболиста в аренду в другой клуб или продлевать арендное соглашение с "канонирами".
Себальос перешел в "Реал" в 2017 году. В этом сезоне он провел в АПЛ 4 матча и отдал две голевые передачи.
Читайте также: Зидан изменил свое мнение о Бэйле. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
-
Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу
Лента новостей
-
Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"
-
Состоялось первое в истории женское Эль Класико
-
Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА
-
Умтити получил травму в расположении сборной
-
Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию
-
Молодой игрок "Барселоны" Фати определился со сборной, за которую будет выступать
-
Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
-
"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона
-
Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч с Францией пока не прозвучит их гимн
-
1
Линекер сделал выбор между сексом и голами за сборную Англии
-
1
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
Ндомбеле сравнил АПЛ и Лигу 1
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Суарес имеет шансы сыграть с "Валенсией"
-
"Уотфорд" уволил главного тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
2
Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара
-
"Локомотив" прокомментировал травму Чорлуки
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0