"Реал" вернул Лунина из аренды в "Вальядолиде" и отправил его в клуб Сегунды

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин официально сменил клубную прописку.

"Сливочные" на своём сайте объявили о досрочном прекращении аренды 20-летнего украинца в "Вальядолиде" и его переходе в "Реал Овьедо" из Сегунды.

К астурийской команде перспективный голкипер присоединился на правах аренды до лета 2020 года.

В составе "Вальядолида" Лунин провёл всего 2 матча, в которых пропустил 1 гол.

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