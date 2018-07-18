"Реал" вернулся из отпуска и приступил к тренировкам под руководством Лопетеги

Игроки мадридского "Реала", которые не принимали участия в Чемпионате Мира, вернулись из отпуска и приступили к тренировкам под руководством нового главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Напомним, "Реал" договорился с Азаром. | soccernews.ru