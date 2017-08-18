"Реал" вернулся к кандидатуре Де Хеа



"Реал" вновь проявляет интерес к испанскому вратарю "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб намерен приобрести голкипера до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него порядка 50 миллионов евро.

Напомним, что 26-летний Де Хеа мог перейти в "Реал" два года назад, но тогда клубы не успели зарегистрировать трансфер.

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