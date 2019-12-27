"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди
Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему ПСЖ Мауро Икарди, сообщает итальянская пресса.
Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть аргентинского бомбардира в своей команде.
Напомним, что права на 26-летнего футболиста принадлежат "Интеру", а у ПСЖ есть опция его выкупа за 65 миллионов евро.
В составе парижан Икарди забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10