"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

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"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему ПСЖ Мауро Икарди, сообщает итальянская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть аргентинского бомбардира в своей команде.

Напомним, что права на 26-летнего футболиста принадлежат "Интеру", а у ПСЖ есть опция его выкупа за 65 миллионов евро.

В составе парижан Икарди забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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Комментарии

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lesnovsky

Перес хочет... Но Месси то не хочет.. Кто сильнее?...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я же говорю - бредит..

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Шнюк
Шнюк

Продать Интер на поношенную Нару - это пиздец!

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Шнюк
Шнюк

Если Перес хочет на перец Нару, то это его проблемы! Кому нужен этот подкаблучник? Если серьёзно?

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Mutaloff
Mutaloff

Ещё один "фанат" подъехал,слава богу хоть нету девочек ПИВОППС и Димона,спокойно стало.

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