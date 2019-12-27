"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Мадридский "Реал" возобновил интерес к нападающему ПСЖ Мауро Икарди, сообщает итальянская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет видеть аргентинского бомбардира в своей команде.

Напомним, что права на 26-летнего футболиста принадлежат "Интеру", а у ПСЖ есть опция его выкупа за 65 миллионов евро.

В составе парижан Икарди забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" заинтересовался 17-летним бразильцем. | http://soccernews.ru